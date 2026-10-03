Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro inicia último ato de rua antes do 1º turno ao lado de aliados no Rio

Escrito por Gabriela Cunha e Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) iniciou na tarde deste sábado, 3, uma carreata e motociata entre os bairros de Campo Grande e Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, em seu último ato de rua antes do primeiro turno. Flávio está em um carro ao lado do candidato ao governo do Rio Douglas Ruas (PL) e do candidato ao Senado Carlos Jordy (PL). A saída estava prevista para as 15h, mas o deslocamento começou depois das 16h.

"Esse é o último ato na rua antes de vencer a eleição", afirmou Flávio no início da mobilização. O candidato também disse que seus apoiadores verão "o Bolsonaro subindo a rampa do Planalto" e declarou: "Meu partido é Deus, pátria e família". Flávio não falou com a imprensa antes do início do percurso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre os apoiadores presentes no ato, há pessoas usando máscaras com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e carregando faixas com a inscrição "Fora Lula". Também foram registradas fantasias de presidiário usadas em críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de manifestações de apoio aos Exércitos brasileiro e americano. A motociata segue de Campo Grande em direção a Bangu. A agenda divulgada pela campanha prevê chegada na Praça da Fé.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ATO/RIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV