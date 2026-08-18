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Flávio Bolsonaro indica que pode recriar Ministério da Infraestrutura, com fusão de 4 pastas

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, indicou nesta terça-feira, 18, que, se eleito, pretende fundir quatro pastas sob o Ministério da Infraestrutura. "Posso transformar todos esses ministérios, de Portos e Aeroportos, de Transportes, Integração e Desenvolvimento Regional, das Cidades é outro. É só um exemplo que a gente pode juntar isso no Ministério da Infraestrutura", declarou em Belo Horizonte, em entrevista à rádio Itatiaia.

Ele frisou, no entanto, que a ideia não está fechada. "Não estou falando que vou fazer isso exatamente. Estou dando um exemplo, de bate-pronto, que é possível enxugar os ministérios", falou.

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Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) unificou as pastas de Transportes, Portos e Aviação Civil no Ministério da Infraestrutura, chefiado, à época, por Tarcísio de Freitas.

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