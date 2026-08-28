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Flávio Bolsonaro imita o pai e leva palavras escritas na mão em sabatina da Globo

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), participou da sabatina da Globo com uma colinha na mão, nesta sexta-feira, 28.

Durante a participação do candidato na entrevista, diante de Renata Vasconcellos e César Tralli, foi possível ler as expressões "mudança", "futuro" e "7/Set" na mão esquerda de Flávio.

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O senador do PL repetiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, que em na campanha de 2022 foi à sabatina do Jornal Nacional com as palavras "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dario Messer" escritas na palma da mão.

À época, os termos serviram como um lembrete dos tópicos que deveriam ser explorados pelo então presidente da República e candidato à reeleição. No entanto, nenhum deles foram abordados. No segundo turno, em debate com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro apareceu com outra colinha na mão.

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