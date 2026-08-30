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Flávio Bolsonaro: 'ideia é criar ministério da segurança pública em parcerias com os estados'

Escrito por Eduardo Puccioni (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), disse na manhã deste domingo, após reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Vilattoro, que irá abrir meio milhão de vagas em presídios para que o Brasil volte a ter soberania sobre a segurança pública.

"Tivemos uma reunião muito proveitosa com o ministro Vilattoro. Ele foi responsável, junto com o presidente Nayib Bukele, de implementar uma das maiores e mais eficazes resgates da soberania, e conseguiu devolver a segurança pública ao povo salvadorenho", afirmou o candidato, dizendo ainda que criará no Brasil mais vagas nos presídios.

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"Como está na proposta do governo, a linha vai ser de endurecimento da legislação penal, construção de várias presídios, para que a população tenha o seu primeiro e mais soberano direito, que é o direito de viver, o direito da sua segurança pública. O plano é para defender os cidadãos, para defender as vítimas e não os bandidos como faz o atual governo", disse o filho de Jair Bolsonaro.

Questionado sobre de que forma o candidato pretende estruturar o futuro Ministério da Justiça, Flávio Bolsonaro respondeu que em El Salvador os trabalhos foram invertidos e, em primeiro lugar vem o Ministério da Segurança Pública e depois o da Justiça.

"A ideia é criar um Ministério da Segurança Pública exclusivo para fazer uma gestão junto com as forças estaduais e com as polícias municipais. Quero dar suporte, não apenas financeiro, mas de organização, de conexão, de troca de inteligência, de troca de informações entre todas as esferas de poder."

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