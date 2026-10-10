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Flávio Bolsonaro faz motociata no Rio: 'vamos libertar o Brasil, Arruma só mais um votinho'

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro participou na manhã deste sábado, 10, de uma moto-carreata em São Gonçalo (RJ) e pediu mobilização dos apoiadores até o segundo turno da eleição presidencial, marcado para o dia 25.

"Não vamos baixar a guarda. É até o último minuto", afirmou Bolsonaro, durante uma fala breve no ato. "Vamos libertar o nosso Brasil no dia 25."

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O senador também pediu que os apoiadores tentem conquistar novos votos. "Arruma mais um votinho, alguém que não foi votar, alguém que dá para virar o voto", disse.

A moto-carreata teve concentração na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte, e chegada prevista em Alcântara. A passagem por São Gonçalo abre a agenda de campanha de Bolsonaro no Rio de Janeiro neste sábado.

Ao meio-dia, o candidato participa do evento "Mulheres com Flávio Bolsonaro", na Barra da Tijuca. Às 15h, a agenda prevê presença na celebração dos 100 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no Maracanãzinho.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/MOTOCIATA/RIO
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