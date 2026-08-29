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Flávio Bolsonaro faz motociata em Angra e diz que é preciso 'destravar amarras ambientais'

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, participa de uma motociata em Angra dos Reis neste sábado, 29. Em breve transmissão ao vivo que fez em suas redes sociais, Flávio disse que quer "destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo" a cidade.

"Vamos falar de propostas para Angra dos Reis, que tem que viver cada vez mais do turismo. Destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo", disse o candidato.

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Flávio estava acompanhado de seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL), do candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL), dos candidatos ao Senado Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), além do candidato a deputado federal Renato Araújo (PL-RJ).

Na transmissão, foi possível ver motociclistas acompanhando Flávio e seus aliados. Em seguida, deve haver também um cortejo de barcos na cidade em demonstração de apoio a Flávio.

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ELEIÇÕES 2026/FLÁVIO BOLSONARO/MOTOCIATA/ANGRA DOS REIS/RJ
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