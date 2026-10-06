Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro: Estou esperançoso com retaguarda de lideranças comigo como Tarcísio

Escrito por Gabriel Máximo e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira, 6, estar "esperançoso" com as alianças que tem firmado para o segundo turno e pelo apoio de líderes, como o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Estou muito feliz e muito esperançoso com essa retaguarda de lideranças aqui comigo que eu respeito demais. Pessoas trabalhadoras que têm esse alinhamento programático, ideológico, inclusive, com a gente. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, dando o meu melhor para, se Deus quiser, a gente comemorar a mudança do Brasil daqui a 19 dias", declarou o presidenciável a jornalistas, após participar de uma reunião com parlamentares ligados ao agronegócio, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio também afirmou que sua campanha conversa com partidos do Centrão para obter apoio à sua candidatura. Mais cedo, a federação formada por União Brasil e PP anunciou que estará com o senador no segundo turno, mudando a orientação da primeira parte da disputa, em que optou pela neutralidade.

"Hoje nós conversamos com o Republicanos e com o Podemos, eles voltarão para as suas bancadas, provavelmente para conversar e definirem com as suas lideranças se virão ou não formalmente nos apoiar. Eu tenho a esperança que sim. Então, vamos aguardar, cada um no seu tempo", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º lideranças APOIO eleições 2026 Flávio Bolsonaro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV