Flávio Bolsonaro: Estou esperançoso com retaguarda de lideranças comigo como Tarcísio

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira, 6, estar "esperançoso" com as alianças que tem firmado para o segundo turno e pelo apoio de líderes, como o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Estou muito feliz e muito esperançoso com essa retaguarda de lideranças aqui comigo que eu respeito demais. Pessoas trabalhadoras que têm esse alinhamento programático, ideológico, inclusive, com a gente. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, dando o meu melhor para, se Deus quiser, a gente comemorar a mudança do Brasil daqui a 19 dias", declarou o presidenciável a jornalistas, após participar de uma reunião com parlamentares ligados ao agronegócio, em Brasília.

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Flávio também afirmou que sua campanha conversa com partidos do Centrão para obter apoio à sua candidatura. Mais cedo, a federação formada por União Brasil e PP anunciou que estará com o senador no segundo turno, mudando a orientação da primeira parte da disputa, em que optou pela neutralidade.

"Hoje nós conversamos com o Republicanos e com o Podemos, eles voltarão para as suas bancadas, provavelmente para conversar e definirem com as suas lideranças se virão ou não formalmente nos apoiar. Eu tenho a esperança que sim. Então, vamos aguardar, cada um no seu tempo", disse.