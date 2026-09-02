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Flávio Bolsonaro: Esse tal do Lula foi único a não se pronunciar sobre escândalo de Moraes

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta quarta-feira, 2, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve seu terceiro mandato ao magistrado.

"Vocês sabem qual foi o único candidato à Presidência que ainda não se pronunciou sobre esse escândalo de Alexandre de Moraes? Esse aí, esse tal do Lula. E sabe por que ele não se pronunciou hoje? Porque ele tem o rabo preso", declarou, durante comício no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

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Flávio defendeu que Lula não tem mais condição de presidir o País e não saber se quem comanda o Brasil é Lula ou Moraes. "O Lula deve ao STF sair da cadeia, ser colocado no jogo político. O Lula deve ao Alexandre de Moraes ser presidente da República. Lula precisa sair imediatamente do governo, porque não tem mais condições de ser o presidente", falou.

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