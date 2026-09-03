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Flávio Bolsonaro: Espero que Vorcaro homologue sua delação e fale tudo

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 3, torcer pela homologação da colaboração premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. "Espero, de verdade, que Vorcaro consiga homologar sua delação. Que ele fale tudo. Vorcaro, fale tudo", declarou, durante a transmissão semanal que tem feito em seu canal no YouTube.

Flávio repetiu que sua relação com Vorcaro se resumia ao pedido de patrocínio para o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Nunca teve nada. Não tem um real de Vorcaro para conta de Flávio. Todo patrocínio que aconteceu foi para o filme", falou.

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