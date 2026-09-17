Flávio Bolsonaro: Espero que STF não tente nenhuma 'gracinha' para cima de mim

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta quinta-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal (STF) e disse esperar que a Corte "não tente nenhuma gracinha" sobre ele, em um momento em que pontua bem nas pesquisas de intenção de voto. As declarações vieram enquanto Flávio criticava os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

"Não há uma preocupação de investigar, zelar pelo dinheiro público, mas de interferir nas eleições mais uma vez. Espero que eles não tentem nenhuma gracinha para cima de mim, não queiram fazer nenhuma ação ilegal para cima de mim. Ainda mais neste momento, em que todas as pesquisas apontam que estamos na frente", declarou, durante transmissão semanal em seu canal no YouTube.

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Flávio repetiu que, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito, será instaurada uma ditadura judiciária. "Já imaginaram se Lula indicasse mais quatro Alexandre de Moraes para o Supremo? Já imaginaram se Lula indicasse mais quatro Flávio Dino para o Supremo? Joga a chave e vai embora. Seria a ditadura mais perversa, que a do Judiciário", disse.

Flávio estimulou que apoiadores se inscrevam como fiscais de urnas durante as eleições: "Vamos recrutar pessoas para se inscrever. Vão ser credenciadas e ter um rápido ensinamento como se faz para fazermos fiscalização das urnas. Temos que ter gente nossa no Brasil inteiro para evitar que pessoas mal-intencionadas votem no lugar de outras", falou.

Críticas a universidades públicas

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Durante a transmissão, Flávio criticou as universidades públicas, afirmando que é comum o uso de drogas nos ambientes. "Nessas universidades públicas, você vai ao diretório acadêmico, parece uma cracolândia, tudo pichado, coisas de maconha, nego fumando maconha dentro da faculdade. Mas, há uma onda no meio universitário de jovens que querem prosperar", declarou.