Flávio Bolsonaro: Esperava que centro-direita atacasse Lula e todo dia ataca Flávio

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, lamentou nesta quinta-feira, 20, as críticas de políticos da direita à sua candidatura. "Isso me deixa um pouquinho chateado, mas também bola para frente. Porque eu esperava que as pessoas que se dizem de centro-direita fossem estar atacando o Lula. E todo dia atacam Flávio Bolsonaro. É triste isso", afirmou o presidenciável em sua live semanal no YouTube.