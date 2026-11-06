Flávio Bolsonaro encontra ator norte-americano que interpreta ex-presidente em 'Dark Horse'

O senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) encontrou na quinta-feira, 5, o ator Jim Caviezel, que interpretou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark Horse. Os dois participaram da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês), realizada em Mar-a-Lago, propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, localizada na Flórida.

O encontro foi registrado nas redes pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu irmão.

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Jim Caviezel ganhou maiorA Paixão de Cristo fama com o papel de Jesus no filme de 2004. Ele também já atuou em outras produções voltadas para o público conservador e de direita, como Som da Liberdade, filme de 2023.

Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.

O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção de Dark Horse.

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Em 2027, Flávio Bolsonaro ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.

Eduardo Bolsonaro também está nos Estados Unidos, desde fevereiro de 2025. No país, ele atuou para interferir no julgamento de seu pai por tentativa de golpe de Estado. Por isso, o ex-deputado foi condenado a quatro anos de reclusão por coação no curso do processo em outubro do mesmo ano. O nome dele consta no banco nacional de mandados de prisão.

Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Atualmente, o ex-presidente da República cumpre a pena em prisão domiciliar, conforme decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em virtude de condições de saúde.