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Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados no 2º turno em SP, diz RealTime/Big Data

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 09:07:00 Editado em 16.06.2026, 09:17:18
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Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 16, sobre a corrida presidencial no Estado de São Paulo mostra empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno. O senador aparece numericamente à frente, com 47% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Brancos e nulos somam 4% e não sabem ou não responderam 5%.

No cenário de primeiro turno em São Paulo, Flávio Bolsonaro (PL) lidera a corrida, com 36% das intenções de votos contra 31% de Lula. A vantagem está fora da margem de erro, que é de 2 pp para mais ou para menos. No primeiro turno, Renan Santos (Missão) tem 10%, Romeu Zema (Novo) 5%, Joaquim Barbosa (DC) 4%, Ronaldo Caiado (PSD) 3% e Aécio Neves (PSDB) 3%.

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Lula e Flávio Bolsonaro dividem a liderança da rejeição, empatados tecnicamente, com Lula numericamente à frente com 51%, Flávio tem 50%. Aécio Neves tem 47%, Cabo Daciolo (Mobiliza) 40%, Caiado 38%, Zema 34%, Joaquim Barbosa 30% e Renan Santos 30%.

No Estado doe São Paulo, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 53% e aprovado por 43%.

A pesquisa foi realizada com 1,6 mil eleitores do Estado de São Paulo entre os dias 13 a 15 de junho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada sob protocolo BR-04419/2026.

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