Flávio Bolsonaro é hostilizado ao acompanhar voto da mulher no Rio
Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
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O senador e candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi hostilizado ao acompanhar o voto da mulher, Fernando Bolsonaro (PL), em uma escola particular na Tijuca, zona norte do Rio, na manhã deste domingo.
Flávio deixou o local sob vaias e gritos de "fascista" e "miliciano". Os opositores também puxaram um coro de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal oponente na disputa presidencial.
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Um apoiador de Flávio chegou a reagir chamando Lula de ladrão, mas não houve tumulto.
Mais cedo, ao votar em uma escola municipal em Vila Isabel, bairro vizinho, o candidato recebeu apoio de eleitores.