Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio será presidente 'um dia' e que agro é tratado como 'lixo'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta segunda-feira, 27, torcer para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja presidente da República "um dia".

"Eu não teria alguém melhor aqui em São Paulo para caminhar ao lado, o Tarcísio. Uma pessoa que tem, sim, plena capacidade de ser presidente deste Brasil. E, se Deus quiser, ainda vai ser um dia, Tarcísio, porque o Brasil merece uma pessoa como você comandando também este país", declarou Flávio na Agrishow, que reúne o público do setor de agronegócio em Ribeirão Preto (SP), dirigindo-se a Tarcísio, presente na plateia.

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Flávio reafirmou que não esperava ser candidato à Presidência e que esse papel deveria ser de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Você não precisa gostar de Flávio Bolsonaro para querer mudar o País de verdade. Basta gostar de você", disse à plateia.

Flávio fez uma série de acenos aos produtores rurais presentes no evento e criticou as políticas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao setor. "Vocês sabem que o agro está no coração, está aqui na pele da nossa família. A admiração e o respeito que sempre tivemos por esse setor que é tão importante e que, infelizmente, meu amigo Tarcísio, é tratado como lixo pelo atual governo", falou.

O pré-candidato ao Planalto falou que Bolsonaro fez a "maior reforma agrária do Brasil" e que o País "está numa área movediça e o governo está preocupado em pisar e asfixiar o agro". "O agro não pode ser tratado dessa forma, como vilão. O agro não é vilão, o agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto em um setor como esse", continuou.

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O senador afirmou ainda que as pessoas "não vão mais ouvir falar de Lula a partir de 2027, porque ele vai ficar irrelevante" e criticou o volume dos recursos repassados pelo governo ao Moviagrícola. "Onde é que você viu um financiamento agora de R$ 10 bilhões para comprar maquinário só? Ele não entende que é um setor que está altamente endividado. Produtores rurais que sofreram com seca, sofreram com enchente, não têm capacidade de se endividar mais, precisam de linha de crédito para o fluxo de caixa", disse.