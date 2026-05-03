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Flávio Bolsonaro diz que, se eleito, usará seu prestígio para reduzir maioridade penal

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 18:53:00 Editado em 03.05.2026, 18:59:15
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O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste domingo, 3, que irá trabalhar pela redução da maioridade penal para 14 anos em casos de crimes hediondos, se eleito ao Planalto em 2026.

"Tenho falado de algumas propostas para o Brasil, entre elas a redução da maioridade penal para 14 anos, em casos de crimes hediondos, que são os mais graves! Esse tipo de medida pode ser aprovada quando o Presidente da República usa seu prestígio junto ao Congresso Nacional", escreveu em seu perfil no X.

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Flávio apresentou, em 2019, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reduzir a maioridade penal para 14 anos para alguns tipos de crimes, como: crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, organização criminosa e associação criminosa.

Segundo o senador, a medida irá evitar que "bandidos usem a idade cronológica para cometer crimes bárbaros".

A Constituição estabelece atualmente que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Como a regra está prevista na Constituição, a mudança dependeria da aprovação da mudança pelo Congresso Nacional, com apoio mínimo de três quintos dos parlamentares em dois turnos de votação na Câmara e no Senado.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/REDUÇÃO/MAIORIDADE PENAL
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