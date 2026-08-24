Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que pai 'nunca foi ameaça à democracia': 'Muito pelo contrário'

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "nunca foi ameaça à democracia" e seria o "último obstáculo" para impedir que o Brasil se transforme em uma ditadura.

"Hoje, muitas pessoas já têm a convicção de que o Bolsonaro nunca foi ameaça à democracia, muito pelo contrário", declarou. "O Bolsonaro era e continua sendo o último obstáculo para que este País não degringole de uma vez por todas em uma ditadura", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As declarações foram dadas durante a participação do candidato na reunião quinzenal da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.

Flávio afirmou que a permanência do PT no Palácio do Planalto colocaria em risco a liberdade de expressão nas redes sociais. "Você quer continuar fazendo seus comentários livremente nas redes sociais? Vote em Flávio Bolsonaro. Porque, se virar o ano, você muito provavelmente, quando fizer uma crítica ao governo, vai ser preso por ameaçar a democracia", disse.

O candidato também dirigiu o apelo aos jornalistas. Segundo ele, integrantes da imprensa deveriam apoiar sua candidatura, caso queiram preservar o direito de criticar o governo. Flávio acusou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguirem fontes jornalísticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao tratar da relação entre os Poderes, o candidato afirmou que a atual composição do Congresso Nacional seria mais compatível com um governo como o do seu pai. Para Flávio, as dificuldades enfrentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Legislativo levam o Executivo a recorrer ao STF.

"A gente vê as dificuldades do atual governo com a sua governabilidade, tendo que lançar mão do Supremo Tribunal Federal para conseguir governar, o que é uma demonstração de fadiga da nossa democracia, que, na minha concepção, não é plena hoje em dia", declarou.

Flávio também afirmou que Lula "faz mais mal para o Brasil do que a pandemia". Para justificar a declaração, mencionou o endividamento da população, o aumento dos gastos públicos e a carga tributária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Tem mais gente endividada hoje, com dificuldade, do que estava na pandemia. É o governo gastador. E, para gastar mais, aumenta a arrecadação, aumenta a carga tributária, e ninguém aguenta mais pagar imposto", disse.

O candidato voltou a criticar a reforma tributária e afirmou ter votado contra a proposta por defender que ela deveria reduzir, e não apenas manter, a carga de impostos. Segundo Flávio, o País não pode começar o próximo ano com uma tributação de "no mínimo 28%" sobre o setor de serviços.

Na área energética, Flávio acusou o governo federal de ter perdido a oportunidade de explorar petróleo na Margem Equatorial. Ele também afirmou que, se eleito, formará um governo com ministros escolhidos por critérios técnicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato defendeu ainda maior liberdade para que os trabalhadores escolham sua carga horária e disse que o Bolsa Família não deve ser "a última coisa" que o Estado oferece aos beneficiários. Não detalhou, contudo, como pretende alterar a legislação trabalhista ou reformular o programa de transferência de renda.

Em outro momento, o candidato atacou as universidades públicas. Sem apresentar provas ou identificar instituições e episódios específicos, acusou esses estabelecimentos de promoverem "ensaios pornográficos entre adultos e crianças" com recursos públicos.

Flávio também declarou que, "salvo raras exceções", os diretórios acadêmicos das universidades federais "parecem a Cracolândia" e acusou estudantes de permanecerem nas instituições até os 40 anos sem se dedicar a áreas consideradas estratégicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ditadura eleições 2026 Flávio Bolsonaro Jair
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV