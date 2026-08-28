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Flávio Bolsonaro diz que não vai perder eleição e que sairá vitorioso ainda em primeiro turno

Escrito por Gabriel de Sousa e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou em sabatina promovida pela TV Globo que será eleito presidente da República no primeiro turno, no dia 4 de outubro.

"Eu não vou perder essa eleição. Eu digo mais, vou ganhar no primeiro turno", disse Flávio.

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A declaração de Flávio foi feita quando foi questionado se ele iria respeitar o resultado das eleições em caso de derrota. O candidato do PL disse que irá respeitar o processo democrático e que irá concorrer "com as regras" da legislação brasileira.

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