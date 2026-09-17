Flávio Bolsonaro diz que não existe ajuda de governo dos EUA nas eleições brasileiras

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) negou nesta quinta-feira, 17, haver negociações com o governo dos Estados Unidos sobre as eleições brasileiras.

"Não existe ajuda do governo americano. Essa narrativa não vai colar, desculpa. Quem resolve a eleição é a gente aqui. A oposição está disputando a eleição, vamos ganhar a eleição com as regras que estão aí, e, se Deus quiser, vai ser no primeiro turno", afirmou ao chegar em comício em Vitória da Conquista (BA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A declaração vem depois de o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrar que o governo de Donald Trump exigiu do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante negociações diplomáticas sigilosas após o tarifaço de 50% imposto ao Brasil, que "dissidentes políticos" no País não fossem detidos, presos ou impedidos "arbitrariamente" de participar da eleição presidencial de 2026.

Os Estados Unidos demandaram que o Brasil se comprometesse com a realização de eleições "livres e justas".

A exigência consta de um documento enviado pelos americanos aos negociadores brasileiros em outubro de 2025 - e obtido pelo Estadão/Broadcast - com 21 demandas. A reivindicação, considerada uma intromissão por integrantes do governo brasileiro, era mantida em segredo pelos dois lados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Brasil se compromete a realizar eleições presidenciais livres e justas em 2026 e não deterá, prenderá nem limitará arbitrariamente, de qualquer outra forma, a participação de dissidentes políticos no processo eleitoral", disse o governo Trump. Para integrantes do governo brasileiro ouvidos pela reportagem, o pedido dizia respeito à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe, na eleição deste ano.