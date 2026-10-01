Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que Lula usa 'amigos no Judiciário' para impor censura a debate da Globo

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 1º, pela decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que impôs novas regras ao debate que seria promovido pela TV Globo na noite de hoje. O encontro entre os presidenciáveis acabou sendo cancelado pela emissora.

Na decisão, Estela Aranha proibiu a emissora de exibir o púlpito vazio que seria destinado a Lula, que decidiu não comparecer ao debate, e também vedou que candidatos fizessem perguntas ao púlpito vazio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Então o Lula não só não vai ao debate, como ele usa os seus amigos do Judiciário para impor a censura ao debate da Rede Globo", afirmou Flávio, durante uma live em seu canal no YouTube. Horas antes do início previsto do debate Globo, o próprio senador havia informado sua desistência de participar do encontro.

Ele se disse "indignado" com a decisão e afirmou ter se preparado para participar do debate. Flávio também declarou que Lula "fugiu" do confronto.

"Ele fugiu do debate. Covarde. Eu chamei o Lula mais de duas vezes para o debate. Eu quero debater com você, Lula. E você não foi no debate, como você fugiu do debate, como usou seus amigos do Judiciário para impor a censura a esse debate", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidenciável do PL voltou a defender o voto útil em sua candidatura como a única capaz de vencer Lula já no primeiro turno: "Vamos votar de uma vez neste domingo, vamos dar um voto inteligente neste domingo, com todo o respeito aos outros concorrentes na disputa presidencial".

Segundo Flávio, sua vitória imporia uma derrota ao "sistema" e lhe daria a possibilidade de indicar ministros do STF não alinhados ao petista. Ele também mencionou que Estela Aranha foi indicada por Lula ao TSE. A ministra ocupa uma das vagas destinadas aos juristas na Corte.

"Homens e mulheres que sejam decentes, que tomem decisões conforme a lei, conforme a Constituição, que não sejam asseclas do Lula. É inadmissível o que está acontecendo", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao lado dos candidatos do PL ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, e ao Senado pelo Estado, Carlos Portinho e Carlos Jordy, Flávio defendeu que os eleitores precisam dar o

"voto de protesto, revolta, inteligente".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cancelamento ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/GLOBO/DEBATE FLÁVIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV