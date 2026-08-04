Flávio Bolsonaro diz que 'gostaria muito' de ter Daniella Marques como vice

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta terça-feira, 4, que "gostaria muito" de ter a economista Daniella Marques como vice. A declaração foi dada em meio às incertezas sobre a composição da chapa.

"É uma pessoa que eu gostaria muito que fosse minha vice. É a primeira vez que falo isso abertamente de público aqui. Obviamente que nas nossas tratativas com o Republicanos eu já deixei isso bastante claro. Eu penso que tem que ser alguém que passe uma mensagem positiva e agregue", afirmou Flávio durante sabatina do portal O Antagonista.

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Apesar do interesse de Flávio, as tratativas com o partido da economista não vão bem. Conforme noticiou o Estadão, nesta segunda-feira, 3, o Republicanos recusou o convite para compor a aliança.

A decisão foi comunicada por Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Segundo levantamento do mandatário da sigla, 17 dos diretórios estaduais preferem a neutralidade.

Durante a sabatina, Flávio Bolsonaro também elogiou Daniella Marques.

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"Foi fantástica durante o governo do presidente Bolsonaro. É alguém que reúne diversas qualidades muito além da economia. É uma pessoa que se encaixa em qualquer lugar. Seja em mobilidade social, seja em economia, seja em relacionamento com o congresso, seja na organização de ministérios. É uma pessoa que certamente vai tá do meu lado", afirmou.

Daniella Marques compôs o time de economia do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ela assumiu o comando da Caixa Econômica Federal em junho e exerceu o cargo até ser exonerada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2023.