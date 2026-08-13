Flávio Bolsonaro diz que filiação dele foi fraudada: sistema tenta me parar, afirma

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira, 13, que teve a filiação partidária alterada no sistema da Justiça Eleitoral, mas disse que isso não afetará sua candidatura.

"Fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo pra me parar, mas não vai conseguir, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil", declarou o candidato, em um vídeo publicado nas redes sociais.

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Certidão de filiação partidária emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra o senador filiado ao Missão, e não ao PL. A campanha de Flávio tenta alterar o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19h de sábado, dia 15 de agosto.