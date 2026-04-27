Flávio Bolsonaro diz que Eduardo terá papel decisivo na definição de chapa ao Senado em SP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) indicou que a definição dos candidatos ao Senado na chapa do PL em São Paulo dependerá diretamente do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 27, após participação em evento no interior paulista ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Para o Senado, queremos a composição de uma chapa majoritária no estado de São Paulo, que será muito alinhada com o Tarcísio, e quem vai dar a palavra final ali é o Eduardo junto com o presidente Bolsonaro", afirmou Flávio em entrevista.

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Um dos nomes que vem ganhando força é o do presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado. De acordo com Flávio, o deputado estadual esteve recentemente nos Estados Unidos, onde "teve uma boa reunião" com Eduardo Bolsonaro.

O senador acrescentou que o deputado federal Guilherme Derrite já é considerado nome certo para uma das vagas na disputa ao Senado. A segunda indicação, porém, ainda depende de aval político dentro do grupo, especialmente de Eduardo e do ex-presidente.

Flávio ainda lamentou a ausência do irmão na corrida eleitoral. "O nosso candidato só não é o Eduardo Bolsonaro porque ele é mais um perseguido político, que teve que abrir mão da sua vida, da sua profissão, dos seus amigos, da sua família e ir para fora do País", disse.

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A composição da chapa em São Paulo é tratada como estratégica para a aliança que sustenta a candidatura presidencial de Flávio e a tentativa de reeleição de Tarcísio ao governo estadual.