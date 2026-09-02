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Flávio Bolsonaro diz que é o único que pode acabar com polarização e derrotar Lula

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 2, que é o único que pode derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acabar com a polarização no Brasil. A declaração vem em meio ao crescimento de Augusto Cury (Avante) nas pesquisas de intenção de voto e as críticas de Ronaldo Caiado (PSD) a seu nome.

"O único que pode vencer o Lula chama-se Flávio Bolsonaro. E o único que vai acabar com a polarização é Flávio Bolsonaro, porque, a partir do ano que vem, acabou o PT no Brasil", declarou, durante comício no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

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Flávio voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e disse, sem provas, que o magistrado interferiu nas eleições de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) perdeu a reeleição.

"Hoje, vemos que Alexandre de Moraes, que interferiu nas eleições de 2022, que a boicota, e sabotou o governo Bolsonaro desde o seu primeiro dia, mas é para enriquecer a família, é para botar mulher para ganhar contrato de R$ 130 milhões sem justificativa de serviço prestado", falou.

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