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Flávio Bolsonaro diz que Dino e 'tropa de choque de Lula no STF' protegeram Moraes

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, criticou nesta terça-feira, 15, o adiamento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. O candidato culpou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e voltou a associar Moraes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O ministro Alexandre de Moraes vai ser investigado pelos crimes que ele cometeu, em tese. A tropa de choque do Lula no Supremo apenas adiou o início disso, o fim da impunidade", declarou, durante comício em Fortaleza (CE), ao lado do deputado André Fernandes (PL-CE). Dino foi quem pediu mais tempo para analisar o caso.

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"Há esperança no Brasil sem os ministros de Lula no Supremo. Foi o Flávio Dino, o ex-ministro da injustiça de Lula, que adiou e protegeu o Alexandre de Moraes", continuou.

Sem citar a investigação sobre o filme Dark Horse, Flávio afirmou que as pessoas têm tentado parar sua candidatura e voltou a pedir apoio a seus candidatos ao Senado para a aprovação de impeachment de ministros do STF e de propostas como a redução da maioridade penal.

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Flávio Bolsonaro STF/CRISE/FACHIN/JULGAMENTO/PLENÁRIO/MORAES
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