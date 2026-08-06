Flávio Bolsonaro diz não entender tanto de economia e pergunta a Dani Marques sobre Selic

O candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 6, que "não entende tanto de economia" e perguntou à ex-presidente da Caixa Daniella Marques qual seria o ritmo de queda da taxa Selic caso ele ganhe a eleição presidencial.

"Não entendo tanto de economia. Vamos supor, ganhamos a eleição. Como funciona a próxima taxa de juro com as sinalizações que vamos fazer? Ela cai rápido ou demora a cair?", questionou Flávio a Daniella, durante entrevista ao podcast Market Makers.

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Daniela respondeu: "Cai rápido. Um pedaço do ajuste vem na curva. Cada um ponto de Selic custa R$ 90 bilhões. Se você faz um corte de 1,5 ponto, 2,5 vem do próprio ajuste da curva. O Brasil não precisa de presidente que entenda de economia, precisa de presidente que tenha vontade política de aprovar o que tem que ser aprovado no Congresso."

Na quarta-feira, 5, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central diminuiu a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual pela quarta vez consecutiva, a 14%, mas reforçou que vai acompanhar o cenário para manter a "restrição adequada" nos juros.

As medianas do relatório Focus indicam espaço para uma baixa da Selic a 13,75% no fim de 2026 e a 12% no fim de 2027. Flávio tem dito que um corte de gastos causaria em pouco tempo uma redução da taxa de juro.