Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz não entender tanto de economia e pergunta a Dani Marques sobre Selic

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 6, que "não entende tanto de economia" e perguntou à ex-presidente da Caixa Daniella Marques qual seria o ritmo de queda da taxa Selic caso ele ganhe a eleição presidencial.

"Não entendo tanto de economia. Vamos supor, ganhamos a eleição. Como funciona a próxima taxa de juro com as sinalizações que vamos fazer? Ela cai rápido ou demora a cair?", questionou Flávio a Daniella, durante entrevista ao podcast Market Makers.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Daniela respondeu: "Cai rápido. Um pedaço do ajuste vem na curva. Cada um ponto de Selic custa R$ 90 bilhões. Se você faz um corte de 1,5 ponto, 2,5 vem do próprio ajuste da curva. O Brasil não precisa de presidente que entenda de economia, precisa de presidente que tenha vontade política de aprovar o que tem que ser aprovado no Congresso."

Na quarta-feira, 5, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central diminuiu a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual pela quarta vez consecutiva, a 14%, mas reforçou que vai acompanhar o cenário para manter a "restrição adequada" nos juros.

As medianas do relatório Focus indicam espaço para uma baixa da Selic a 13,75% no fim de 2026 e a 12% no fim de 2027. Flávio tem dito que um corte de gastos causaria em pouco tempo uma redução da taxa de juro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DANIELLA MARQUES eleições 2026 Flávio Bolsonaro Selic
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV