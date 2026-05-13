TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro deixa, sem falar, QG de campanha em que reuniu aliados

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 19:44:00 Editado em 13.05.2026, 19:54:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RN), pré-candidato à Presidência, deixou nesta quarta-feira, 13, o imóvel que usa como "QG" de campanha após reunir aliados para uma conversa de emergência. Flávio saiu sem falar, dentro de seu carro.

Em outro carro saiu o coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RJ). Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto já havia deixado o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A reunião foi convocada após a publicação de uma reportagem do Intercept afirmar que o dono do Master, Daniel Vorcaro, teria dado dinheiro para ajudar a financiar o filme que retratará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), a pedido de Flávio.

O presidenciável admitiu ter procurado Daniel Vorcaro para pedir financiamento para o filme. Flávio nega, porém, ter recebido ou oferecido vantagens ao banqueiro.

"Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca", declarou o senador, em nota publicada. O senador também publicou o conteúdo em vídeo nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador usou o argumento de que o patrocínio envolvia recursos privados, e não públicos. "O que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet", falou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Conversa Flávio Bolsonaro INTERCEPT lideranças pl REUNIÃO Vorcaro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV