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Flávio Bolsonaro cumpre agenda de 3 dias em MG, com ida a painel agro e homenagem de vereadores

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 13:01:00 Editado em 01.06.2026, 13:12:52
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O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, cumprirá nesta semana uma agenda de três dias em Minas Gerais. A viagem vem em meio a indefinições tanto da direita como da esquerda no Estado, considerado estratégico para a eleição nacional. A sequência de compromissos inclui uma homenagem da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte e a participação em um painel voltado ao agronegócio.

Flávio embarca para a capital mineira nesta segunda-feira, 1º. Às 14h30, ele visita o Hospital da Baleia, na capital mineira. Às 19h15, participa do painel da CNN/Itatiaia com o tema "do campo à geopolítica: o agro no centro das decisões globais".

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Na terça, 2, às 16h30, Flávio vai à Câmara Municipal de Belo Horizonte para receber o "Título de Cidadão Honorário". Depois, às 18h30, vai a evento do PL de Minas Gerais.

Na quarta-feira, 3, o senador visita o Ceasa BH, almoça com lideranças do PL, vai a obras do Aeroporto de Betim e termina o dia com uma ida ao Parque Fenamilho de Minas, em Patos de Minas.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16,4 milhões de eleitores aptos a votar registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2024.

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Flávio ainda não fechou seus palanques ao governo ou ao Senado por Minas. O mesmo cenário de indefinição é observado para seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apostava na candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB) para o governo estadual. Pacheco, no entanto, rejeitou disputar o pleito.

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