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Flávio Bolsonaro: Conseguimos fechar 22 palanques para governos estaduais

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 6, ter selado acordo em 22 Estados para apoio nas disputas ao governador. Ele fará a leitura da lista daqui a pouco.

"Estamos com 22 palanques de candidaturas ao governo do Estado que nos apoiam. Conseguimos acabar essa etapa", declarou, durante transmissão em seu canal no Youtube.

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Flávio lembrou que, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contava com apoio em dez Estados.

'Esperamos mais de 120 dias por Cleitinho'

Flávio Bolsonaro reiterou o apoio a Flávio Roscoe (PL) para a disputa para o governo de Minas Gerais na eleição de 2026. Flávio lembrou que a intenção do partido era apoiar Cleitinho (Republicanos).

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"Em função dessa indefinição, esperamos mais de 120 dias. Chegou no último dia, tomamos a decisão de lançar meu xará Flávio Roscoe. Parece que Cleitinho está ainda buscando alguma forma de se candidatar, mas era uma insegurança jurídica muito grande, não poderíamos correr o risco de ficar sem palanque", declarou.

Cleitinho mudou de ideia algumas vezes sobre sua candidatura ao governo mineiro.

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