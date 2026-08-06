Flávio Bolsonaro: Conseguimos fechar 22 palanques para governos estaduais
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 6, ter selado acordo em 22 Estados para apoio nas disputas ao governador. Ele fará a leitura da lista daqui a pouco.
"Estamos com 22 palanques de candidaturas ao governo do Estado que nos apoiam. Conseguimos acabar essa etapa", declarou, durante transmissão em seu canal no Youtube.
Flávio lembrou que, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contava com apoio em dez Estados.
'Esperamos mais de 120 dias por Cleitinho'
Flávio Bolsonaro reiterou o apoio a Flávio Roscoe (PL) para a disputa para o governo de Minas Gerais na eleição de 2026. Flávio lembrou que a intenção do partido era apoiar Cleitinho (Republicanos).
"Em função dessa indefinição, esperamos mais de 120 dias. Chegou no último dia, tomamos a decisão de lançar meu xará Flávio Roscoe. Parece que Cleitinho está ainda buscando alguma forma de se candidatar, mas era uma insegurança jurídica muito grande, não poderíamos correr o risco de ficar sem palanque", declarou.
Cleitinho mudou de ideia algumas vezes sobre sua candidatura ao governo mineiro.