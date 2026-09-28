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Flávio Bolsonaro: Como MP das bets dura 4 meses, nada impede que voltem com força total

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 28, que as plataformas de apostas podem voltar a operar caso a medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para proibir o setor perca a validade. Ele classificou a decisão do candidato à reeleição como "desesperada".

A declaração foi dada durante visita ao Mercado Municipal de São Paulo, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), e dos candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

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"Como a medida provisória dura apenas quatro meses, nada impede que, mais à frente, o 'Tigrinho' volte com força total", disse Flávio. Ele criticou a mudança nas regras para o setor e acusou Lula de causar "insegurança jurídica" ao editar a MP na reta final da campanha.

Publicada na sexta-feira, 25, a medida proíbe a exploração de apostas esportivas e jogos online. Para manter seus efeitos, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias.

As apostas de quota fixa foram autorizadas em 2018, no governo Michel Temer (MDB), e regulamentadas por uma lei sancionada por Lula em 2023.

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Presença no Debate da TV Globo

Durante o evento de campanha, Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que participará do debate da TV Globo na quinta-feira, 1.º, e disse esperar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, também compareça. Até agora, nenhum dos dois participou dos debates eleitorais desta campanha.

"Irei ao debate da Globo e espero que o Lula também vá. É com ele que eu quero debater", afirmou. "Estou chamando-o para discutir qual projeto é melhor para o Brasil: o meu ou o dele."

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/SP/MERCADO MUNICIPAL
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