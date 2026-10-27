Flávio Bolsonaro chega aos EUA após deixar o Brasil às pressas

A informação foi confirmada por pessoas ligadas ao governo americano; senador não reconhece derrota para Lula e fala em 'reorganizar oposição'

O senador e candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou aos Estados Unidos nesta terça-feira (27) acompanhado da mulher e das filhas. A informação foi confirmada por pessoas ligadas ao governo americano.

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A Polícia Federal (PF) comunicou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que Flávio descumpriu a ordem judicial para entrega dos passaportes. Por isso, a PF realizou o cancelamento dos documentos dele em seu sistema de controle.

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Flávio foi intimado na segunda-feira (26) a entregar os passaportes em 24 horas. O prazo venceu no final da manhã desta terça-feira (27), mas ele não compareceu. Apesar do descumprimento, não é possível considerá-lo foragido, porque não há mandado de prisão contra o senador.

O Departamento de Estado dos EUA informou que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e sua família.

O senador não reconheceu a derrota nas urnas para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um dia após a derrota, quando disse que pediria a anulação das eleições, Flávio afirmou nesta segunda-feira que iria “organizar” a oposição ao governo.

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O mandato de Flávio termina em 31 de janeiro de 2027, data em que perde o foro por prerrogativa de função.