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Flávio Bolsonaro chama Lula de 'pai do Tigrinho' durante ato de campanha em Sergipe

Escrito por Aramis Merki II. Colaborou Redação Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), chamou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de "pai do Tigrinho" durante ato de campanha em Aracaju (SE) na manhã deste domingo, 27. Flávio afirmou que Lula "liberou o Tigrinho" e os cassinos online e disse que o presidente acionou a Justiça para tentar retirar do ar um vídeo em que faz a associação. Nesta sexta-feira, 25, Lula proibiu as apostas online, conhecidas como bets.

O filho de Jair Bolsonaro participou de uma moto-carreata em Aracaju (SE) na manhã deste domingo, 27, acompanhado de candidatos da direita que o apoiam no Estado.

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Entre eles estavam o deputado federal Rodrigo Valadares (PL), candidato ao Senado, e o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (PL), candidato ao governo de Sergipe. O candidato a vice-presidente da chapa, Alfredo Gaspar, também estava na agenda.

Durante o ato de campanha, Flávio disse que pretende reduzir impostos e a tributação sobre a folha de pagamento. Também defendeu a redução da maioridade penal, a castração química para estupradores e a criação de programas de empreendedorismo.

À tarde, o candidato viaja para Goiânia, onde uma moto-carreata está marcada para as 15h30, com concentração no Estádio Serra Dourada. O percurso termina no Parque Flamboyant, onde Flávio fará um comício, previsto para as 16h30.

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Bets foram legalizadas por Temer e regulamentadas por Lula

As apostas online foram legalizadas durante o governo Michel Temer (MDB), em 2018, mas passaram todo o governo Jair Bolsonaro (PL) sem uma regulamentação - ou seja, com as empresas operando sem autorização e sem pagar imposto.

Quando Lula assumiu a Presidência da República, o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a regulamentação, dizendo que o governo anterior havia sentado "em cima do problema, como se ele não existisse".

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A lei das bets acabou sendo sancionada por Lula em dezembro de 2023, após ser aprovada pelo Congresso Nacional, e com ela foram estabelecidas diretrizes e regras de tributação, os requisitos para a exploração do serviço, a forma de distribuição da receita arrecadada e as sanções.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ARACAJU/LULA/BETS/CRÍTICA
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