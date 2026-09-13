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Flávio Bolsonaro cancela compromissos de campanha no interior de São Paulo para este domingo

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O comando de campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) cancelou as agendas do candidato previstas para este domingo em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

De acordo com nota distribuída há pouco à imprensa e aos organizadores dos atos na cidade, o cancelamento se dá em função dos últimos acontecimentos e das fortes chuvas que se abateram sobre a região neste fim de semana.

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O senador e candidato Flávio Bolsonaro, por determinação do ministro André Mendonça, tornou-se alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas no financiamento do filme "Dark Horse.

Os compromissos serão remarcados em momento oportuno, diz a nota emendando que o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, passará o domingo ao lado da família, em Brasília (DF), sem agendas públicas.

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