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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro apoiava Bacellar e TH Joias, ligados ao CV na Alerj, diz Renan Santos

Escrito por Mariana Ribas e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, disse nesta segunda-feira, 17, que Flávio Bolsonaro apoiava o ex-presidente licenciado da Alerj, Rodrigo Bacellar, e o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, ambos alvos de investigações da Polícia Federal. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

"O nosso querido Flávio Bolsonaro, que eu sei que alguns aqui vão votar nele, o Flávio Bolsonaro apoiava o Bacellar, o Bacellar e o TH Joias, que são do Comando Vermelho. Não é opinião minha, é opinião da Polícia Federal", disse.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/FLÁVIO BOLSONARO
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