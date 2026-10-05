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Flávio Bolsonaro agradece post de Milei: 'Em breve, nossas nações estarão mais próximas'

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) agradeceu nesta segunda-feira, 5, os cumprimentos do presidente argentino, Javier Milei, pelo resultado do "Zero Um" no 1° turno. "Obrigado, meu amigo Milei. Muito em breve nossas nações estarão mais próximas! Deus no comando", publicou Flávio no X.

Na noite de domingo, 4, Milei parabenizou Flávio pelo que chamou de "eleição histórica contra o comunista Lula".

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"O continente americano é dos cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos", afirmou o argentino.

O senador do PL saiu na frente na disputa pelo segundo turno das eleições 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A soma de 47,03% dos votos, contra 45,16% do rival, após o fechamento de 100% das urnas, dá a primeira marca da vantagem do filho de Jair Bolsonaro.

Outro ponto a favor de Flávio foi a eleição no Senado. O PL elegeu 19 senadores, quase dobrando sua bancada, enquanto partidos de centro e de esquerda encolheram. A partir de 2027, o partido de Flávio deve ter 28 cadeiras na Casa. O segundo lugar é o PT, de Lula, com 9.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/AGRADECIMENTO/MILEI/APOIO
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