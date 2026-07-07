Flávio Bolsonaro adia evento em Pernambuco por mais tempo nos EUA
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, informou nesta terça-feira, 7, que adiará as agendas que teria em Pernambuco na quinta-feira, 9. Segundo ele, a postergação se deve a um prolongamento de mais um dia de sua viagem aos Estados Unidos, onde está desde domingo, 5.
"Vou ter que ficar mais um dia aqui nos Estados Unidos, para defender o Brasil desse tarifaço. Muito importante mais reuniões que vamos ter aqui para tentar convencer o governo americano", declarou, sem dar detalhes sobre as novas conversas.
Nesta terça, Flávio participa de audiência no Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A audiência ocorrerá na Comissão de Comércio Internacional dos EUA, que fica em Washington, a partir das 11h, no horário de Brasília.
Segundo a equipe de Flávio, ele terá cinco minutos para falar. O painel também contará com Roberto Azevêdo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Letícia Sperb Masselli, da Abicalçados.