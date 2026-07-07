Flávio Bolsonaro adia evento em Pernambuco por mais tempo nos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, informou nesta terça-feira, 7, que adiará as agendas que teria em Pernambuco na quinta-feira, 9. Segundo ele, a postergação se deve a um prolongamento de mais um dia de sua viagem aos Estados Unidos, onde está desde domingo, 5.

"Vou ter que ficar mais um dia aqui nos Estados Unidos, para defender o Brasil desse tarifaço. Muito importante mais reuniões que vamos ter aqui para tentar convencer o governo americano", declarou, sem dar detalhes sobre as novas conversas.

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Nesta terça, Flávio participa de audiência no Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A audiência ocorrerá na Comissão de Comércio Internacional dos EUA, que fica em Washington, a partir das 11h, no horário de Brasília.

Segundo a equipe de Flávio, ele terá cinco minutos para falar. O painel também contará com Roberto Azevêdo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Letícia Sperb Masselli, da Abicalçados.