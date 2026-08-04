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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acusa PF de tentar burlar relatoria escolhida para investigações de Lulinha

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 13:36:00 Editado em 04.08.2026, 13:49:39
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O senador e candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, acusou a Polícia Federal de tentar burlar a relatoria que iria escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) responsável pelo julgamento de Fábio Luis, o Lulinha, filho do atual presidente Lula (PT).

"Alguém acha que a democracia está plena no nosso País? Alguém concorda que o que está acontecendo na investigação do filho do Lula, essa interferência que existe por parte da própria Polícia Federal nas investigações, é uma coisa normal? Um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República? Uma Polícia Federal que tenta burlar a relatoria escolhida, para as mãos de outro ministro do Supremo Tribunal Federal?", questionou Flávio, durante sabatina com os candidatos da corrida presidencial organizada pelo G4 e o site O Antagonista.

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Em seguida, Flávio disse que "ao que tudo indica" parte do dinheiro desviado no âmbito do escândalo envolvendo o INSS foi parar na conta de Lulinha, ainda que ainda não haja essa comprovação nas investigações da PF até o momento. "Isso tudo leva a gente a ficar olhando para a política hoje até com um certo nojo. Hoje, grande parte do brasileiro sai descrente da política, mas não tem outro caminho", destacou,

STF

Durante a sabatina, o senador também voltou a fazer críticas ao STF. Para Flávio Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes tem tomado medidas que são inconstitucionais, devido à "inércia" por parte do Senado.

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Nesse sentido, ele disse que a democracia não deve ser lida como "plena" quando um único ministro do STF tem o poder de travar o andamento da votação sobre a dosimetria das penas dos acusados de participarem dos atos de 8 de janeiro. "Essa esculhambação que virou o País hoje precisa de alguém de pulso firme", pontuou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/SABATINA/G4ANTAGONISTA Flávio Bolsonaro Renan Santos
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