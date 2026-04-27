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Flávio Bolsonaro acena ao MDB durante Agrishow: 'está mais perto da gente que do outro lado'

Escrito por Naomi Matsui e Tânia Rabello, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 12:05:00 Editado em 27.04.2026, 12:12:17
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, fez um aceno nesta segunda-feira, 27, ao MDB e afirmou que o partido está mais perto de seu campo do que o do "outro lado", referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Tenho certeza que o MDB está muito mais perto de cá do que de lá. Já foi assim com o prefeito Ricardo Nunes, está sendo assim agora com o Felício Ramuth, excelentes quadros no partido e tenho a convicção de que nós vamos fazer muito pelo nosso País juntos", disse Flávio na Agrishow, que reúne o público do setor de agronegócio em Ribeirão Preto (SP), dirigindo-se a Baleia Rossi, presidente do MDB, presente na plateia.

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A declaração vem em um momento em que o senador tenta atrair partidos de centro para sua campanha. O MDB, porém, tem a tradição de liberar seus diretórios estaduais no pleito presidencial.

Disputa do Senado em São Paulo

O evento também contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Flávio incluiu o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), ao citar nomes que, segundo ele, "vão fazer muito pelo Brasil". O senador também mencionou Tarcísio e o deputado federal Guilherme Derrite (PP). A menção a Prado vem em um momento em que o PL discute os pré-candidatos ao Senado pelo Estado.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO MDB
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