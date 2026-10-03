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Flávio Bolsonaro abre Live para defender voto casado para senadores

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A uma hora do fim do prazo para propaganda eleitoral, o senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, abriu uma transmissão ao vivo para divulgar seus candidatos ao Senado e o postulante ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, também do PL. Ele lembrou os eleitores que estão em disputa duas vagas por Estado e defendeu que a votação da dupla seja "casada". O PL espera ampliar sua bancada no Senado, Casa responsável por deliberar sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Vocês viram, mais do que nunca, como é importante ter um Senado que seja nosso, porque é o poder que tem a condição de equilibrar e de fiscalizar, por exemplo, também o Judiciário, em função dessa disfunção, desse desequilíbrio que houve em que o Senado simplesmente se omitiu", iniciou Flávio na live, que começou pelos candidatos às duas vagas no Senado pelo Rio. "Sempre foi explorada muito a narrativa de que seria um atentado contra instituições falar de impeachment de ministros do Supremo", prosseguiu.

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Em seguida, Flávio disse que ninguém está acima da lei e que isso está longe de ser um ataque institucional. "Alguns laranjas podres, alguns magistrados, que estão longe de ser a regra do rol de juízes de todo o Brasil, quando fazem besteira, quando erram, quando usam a caneta de forma errada, têm que responder pelos seus atos", afirmou.

Na sequência, Flávio disse que estas são as eleições "mais importantes das nossas vidas", pois considera que o PT se tornou uma ameaça à democracia. "Ele Lula já gastou mais de R$ 350 bilhões para se manter no poder, esse é o PT, que joga um vale-tudo, que usa a Polícia Federal para perseguir adversários, que usa os ministros que ele tem dentro do Supremo Tribunal Federal e do TSE para tentar interferir nas eleições, foi que vocês viram no debate da Globo". Segundo ele, os magistrados acabaram com o debate e Lula "amarelou" com o debate. Ele não apresentou provas para as alegações.

Ele ainda disse ser "o único candidato" à Presidência que apresentou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para acabar com a reeleição. "Só quero um mandato, só preciso de um mandato para fazer o certo".

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Em referência à sua trajetória no Legislativo, Flávio disse saber fazer articulação política no Congresso Nacional e projetou que as duas Casas serão "muito mais de centro-direita", com deputados federais e senadores alinhados ao bolsonarismo. "Vai ficar incompatível um Congresso Nacional ainda mais de direita se tivéssemos um presidente de esquerda, como o atual presidente da República, reeleito. Mas isso não vai acontecer", disse.

Por fim, Flávio disse que Lula "deve o seu mandato" ao ministro Alexandre de Moraes e disse que o petista abriu mão da articulação política com o Congresso e foi ao Supremo "se garantir na caneta dos seus amigos".

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/SENADO/VOTO CASADO
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