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Flávio: Apoios não param de chegar, estou muito feliz

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, comemorou nesta quinta-feira, 8, as alianças que tem fechado para o segundo turno da eleição presidencial.

"Os apoios não param de chegar. Eu estou muito feliz em merecer a confiança de tanta gente que também quer o bem do nosso Brasil", declarou o presidenciável durante sua live semanal no YouTube.

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Flávio ressaltou, porém, que o resultado ainda não é definitivo e pediu que seus eleitores não se abstenham: "Não tem eleição ganha, tá? Todo mundo que foi votar e deu voto de confiança em Flávio Bolsonaro, por favor, dia 25 de outubro, compareça às urnas de novo."

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/APOIOS
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