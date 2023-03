Flávio apaga postagem sobre o retorno de Jair Bolsonaro

A data de retorno do ex-presidente da República Jair Bolsonaro ao Brasil ainda é uma incógnita. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho '01' do político, fez uma postagem nas redes sociais a respeito da volta de seu pai, que seria dia 15 de março. Porém, após algum tempo, ele apagou a publicação e alegou que o retorno ainda não está confirmado.

"Acabou a espera! Bolsonaro vem aí! No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo voltará ao Brasil", escreveu o parlamentar.

No entanto, poucos minutos depois, o '01' apagou a post. Flávio pediu desculpas e afirmou que o retorno ainda é incerto. Ainda conforme ele, assim que houver uma data correta, irá divulgá-la em suas plataformas.

Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!