Flávio afirma que recebeu ordem para entregar passaportes à PF

Segundo Flávio, medida está relacionada à declaração de Eduardo Bolsonaro sobre uma eventual saída do país após a eleição

Um dia após perder a eleição presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (26) que recebeu uma intimação da Polícia Federal para entregar seus passaportes e que está impedido de sair do Brasil. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele contou que foi abordado depois de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Segundo o relato do senador, os agentes estavam diante da residência e comunicaram a medida quando ele estava na rua. Flávio atribuiu a determinação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador afirmou que a decisão teria como fundamento uma declaração feita pelo irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), em 23 de outubro. Na ocasião, Eduardo disse que Flávio deveria deixar o Brasil se fosse derrotado na disputa presidencial.

A declaração de Eduardo ocorreu em entrevista ao programa americano Louder with Crowder, apresentado pelo comentarista Steven Crowder. As informações sobre a intimação e a justificativa da medida foram apresentadas por Flávio no vídeo.

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Na votação de domingo (25), Lula (PT) conquistou a reeleição com 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu 48,21%. O senador havia terminado o primeiro turno na liderança, com uma vantagem superior a dois milhões de votos, mas foi ultrapassado pelo petista na etapa decisiva.

Com informações do UOL