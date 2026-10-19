Fiquei muito nervoso porque reposição de inflação é obrigação, diz Lula sobre Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter ficado nervoso ao descobrir que não havia sido recomposta a inflação no Bolsa Família. Em meados de setembro, o governo anunciou o reajuste de 15,04% no valor do benefício.

"Na medida em que apareceu espaço fiscal, a equipe econômica me procurou. Eu fiquei muito nervoso, porque reposição de inflação é obrigação em qualquer lugar do mundo, a gente não pode deixar de ter", afirmou Lula em sabatina ao SBT. Ele lembrou que houve manutenção do aumento para R$ 600 em 2023.

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Menos de uma semana antes do segundo turno das eleições, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento reajustado em 15,04% nesta segunda. Além disso, o calendário de desembolsos foi antecipado pelo governo e será unificado a partir da quarta-feira, 21, o que significa que todas as famílias terão sido pagas antes do embate direto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas urnas.

"Eu não vou deixar de dar um benefício que eu posso dar porque tem eleição", disse, ao comentar as medidas anunciadas às vésperas das eleições.

Sobre o programa de renegociação de dívidas, Lula disse estar tentando resolver as dívidas da população desde que tomou posse em 2023. Segundo ele, as duas edições do Desenrola deram certo, mas não atenderam a demanda, por isso foi exigida uma terceira edição, via leilão das dívidas.

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Questionado sobre o caráter populista das medidas, Lula respondeu: "Tudo que está sendo aprovado está nas possibilidades fiscais e do Orçamento". "Não é bomba, porque se tem um presidente da República que foi responsável neste País fui eu. Nos meus primeiros oito anos, eu fiz superávit primário em todos os anos", lembrou.

Segundo ele, foi dada demonstração de que ele não precisa aprender responsabilidade fiscal com a Faria Lima. "Nós estamos gastando aquilo que nós sabemos que é possível fazer", prosseguiu.

"Todo começo de ano o sistema financeiro levanta que vai ter rombo fiscal. O grande problema nosso é a dívida com o sistema financeiro", completou. E reclamou do que chamou de pressão "todo santo dia".