Fim do mistério: Bolsonaro sinaliza que retornará ao Brasil em março

O ex-presidente está no país norte-americano com apenas dois seguranças

Nos Estados Unidos desde antes do fim do seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou aos seus aliados que pretende retornar ao Brasil neste mês de março. De acordo com a CNN, não há planos políticos para após sua chegada.

Bolsonaro está no país norte-americano com apenas dois seguranças. Nem mesmo seus auxiliares mais próximos estão com ele, pois tiveram que retornar ao Brasil após o fim da vigência de seus vistos. Michelle Bolsonaro voltou para casa no dia 26 de janeiro.

Ainda conforme informações da CNN, há um incômodo muito grande entre os aliados mais próximos do ex-presidente com a falta de defesa de seu governo por parte de ex-ministros. A crise com o yanomami é mencionada como exemplo disso.

Seu entorno aponta que nenhum dos ministros e autoridades relacionados ao caso se dispuseram a defendê-lo: Damares Alves (Direitos Humanos), Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga (Saúde), Tereza Cristina (Agricultura) e o ex-presidente da Funai, Marcelo Xavier.

A leitura é de que o ex-presidente se tornou politicamente tóxico, fazendo com que mesmo seus antigos aliados não mais o defendam. Isso vale pra outros ex-ministros, como Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), bem como para setores que ajudaram a sustentar o governo, como o agronegócio, politicamente representado pela Frente Parlamentar da Agricultura.

Fonte: informações CNN Brasil.

