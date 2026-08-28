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Fim da escala 6x1 vira aposta eleitoral em jingles de deputados que comandaram comissão

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A defesa do fim da escala 6x1, tema que ganhou força no Congresso e entre trabalhadores, passou a ocupar espaço nas campanhas eleitorais. Deputados que tiveram papel de destaque na comissão responsável por analisar a proposta agora usam a pauta em jingles e peças de divulgação para tentar conquistar votos nas eleições.

Candidatos à reeleição, os deputados federais Alencar Santana (PT-SP) e o Leo Prates (Republicanos-BA) estiveram no centro das discussões sobre a mudança na jornada de trabalho. Alencar Santana presidiu a comissão na Câmara, enquanto Léo Prates foi o relator da proposta e apresentou parecer favorável ao fim da escala 6x1.

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Léo Prates levou a pauta para o ritmo do axé em uma música divulgada nas redes sociais. No jingle, o parlamentar destaca sua atuação na Câmara e associa a defesa do fim da escala 6x1 à sua trajetória política.

"Foi testado e aprovado, ele não é só mais um. Defendeu o fim da escala 6x1", diz um trecho da música utilizada na campanha.

Alencar Santana também incorporou a pauta à comunicação eleitoral. Em seu jingle, o deputado aparece usando uma camiseta com a inscrição "Fim da 6x1", enquanto a música associa diretamente seu nome à defesa da proposta.

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"O fim da 6x1 quem defende é Alencar. Quem luta pelo povo com coragem é Alencar", afirma a letra.

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6X1/JORNADA/PEC/ELEIÇÕES 2026/APOSTA
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