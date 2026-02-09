Leia a última edição
--°C | Apucarana
Fim da escala 6x1: Hugo Motta encaminha PEC para CCJ da Câmara dos Deputados

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 13:33:00 Editado em 09.02.2026, 13:40:18
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que encaminhou a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, nesta segunda-feira, 9.

Em nota, o presidente da Câmara informou que a medida engloba as PECs assinadas pelos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP). Após a análise da CCJ, é necessário também o exame de uma comissão especial.

Na rede social X, Motta prometeu um "debate amplo" sobre o assunto. "Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros", escreveu.

O deputado acrescentou: "O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás".

6X1 CCJ Hugo Motta Jornada PEC
