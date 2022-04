Da Redação

Filipe Barros participa de Congresso Brasil Profundo; Vídeo

O deputado federal londrinense Filipe Barros participa na manhã deste sábado (12), do Congresso Brasil Profundo, em Londrina, e ministra palestra durante a programação do evento.

O Congresso Brasil Profundo segue durante todo o dia no Centro de Eventos Tsuru, na Zona Norte da cidade, e conta com a presença de personalidades do conservadorismo do país.



O evento é organizado pelo Instituto Conservador-Liberal e pelos movimentos Direita Paraná e Paraná Conservador e abordará temas ligados à luta pela restauração da verdadeira história do Brasil e dos valores que nos sustentam até aqui.

Filipe Barros comenta sobre como o evento irá funcionar:

