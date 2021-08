Da Redação

Filho 04 de Bolsonaro diz que namoraria com petista

Nesta quarta-feira (11), o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, revelou em uma rede social que namoraria com uma petista. E a situação causou repercussão na família Bolsonaro, como, por exemplo, a reprovação do irmão Flávio Bolsonaro e também do primo, Léo Índio.

O '04' foi indagado em um storie se namoraria com uma pessoa apoiadora do Partido dos Trabalhadores (PT) e de acordo com Renan, o amor se sobressai quando verdadeiro. “A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é a minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo, não tem problema algum”, disse o filho mais novo do presidente.

Entretanto, a resposta no storie do Instagram foi parar no Reels. Neste momento, o senador Flávio Bolsonaro disparou: “Tá de sacanagem 04??!!!!”.



Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, também parece não ter gostado da postura do primo. E a resposta de Jair Renan foi polêmica: “Quer palco?”, disparou.