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POLÍTICA

Fiesp projeta bandeira do Brasil na fachada de sua sede durante ato pró Flávio na Paulista

Escrito por Francisco Carlos de Assis e Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Durante o "Bloquinho do 22", ato na Avenida Paulista em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), uma grande bandeira do Brasil foi projetada na fachada do prédio de número 1313, sede da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

Vestidos com camisas verde e amarela da Seleção Brasileira, os manifestantes reverenciavam o símbolo cívico máximo do Brasil projetado ao longo do prédio que abriga a sede da entidade de classe, sindical patronal da indústria paulista.

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No sentido legal e estatutário, à Fiesp, que representa o setor industrial, é permitido fazer lobby, publicar estudos, propor políticas públicas e se posicionar sobre economia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Avenida paulista Bloquinho do 22 eleições 2026 FIESP Flávio Bolsonaro
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