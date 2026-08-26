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Fico indignado de Flávio ser contra reforma tributária e Tarcísio não falar nada, diz Haddad

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quarta-feira, 26, que o PT foi vítima do processo de desindustrialização paulista. Em entrevista à Rádio Melhor FM, de Ourinhos (SP), o petista também criticou Flávio Bolsonaro (PL), a quem atribuiu posição contrária à reforma tributária, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por, segundo ele, não se manifestar sobre o tema.

Ao falar sobre a perda de empregos industriais em São Paulo, Haddad atribuiu parte do processo à guerra fiscal entre os Estados. Segundo ele, incentivos tributários levaram empregos paulistas para outras unidades da Federação e reduziram o dinamismo econômico do Estado.

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"Isso não era culpa do PT, mas o PT foi vítima do fim da indústria paulista", afirmou.

Haddad disse ainda que a reforma tributária deve impedir que Estados disputem investimentos por meio da redução da carga tributária. Segundo ele, a competição deverá ocorrer pela qualidade da mão de obra, da infraestrutura e do apoio oferecido pelo poder público.

"A reforma tributária acaba com a guerra fiscal. Você não vai mais poder brigar com outro Estado para tirar o emprego de um lado para o outro", disse.

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O candidato também defendeu a reindustrialização de São Paulo, com tecnologia 4.0 e inteligência artificial, e afirmou que o Estado pode reunir indústria, serviços e agricultura.

Em outro momento da entrevista, Haddad criticou Flávio Bolsonaro e Tarcísio ao falar novamente sobre a reforma tributária. "Eu fico indignado do Flávio Bolsonaro estar contra a reforma tributária e o governador de São Paulo não falar nada a respeito", afirmou.

Haddad disse que, caso a reforma seja suspensa, São Paulo poderia continuar por mais 10 ou até 20 anos perdendo empregos para outros Estados.

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